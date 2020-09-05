Российская модель Алена Преснякова показалась вместе с мужем Никитой на свадьбе друзей и произвела фурор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Свадьба наших друзей», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах красотка позирует сперва с мужем, а потом сама. Пара решила официально нарядиться в честь праздника, изумив красотой.

Краснова решила выбрать дерзкое мини, которое эффектно оголяло ее длинные ноги и подчеркивало идеальный загар. Дополнять образ она решила туфлями на каблуке и небольшим клатчем.

«Ну кукла просто», «какая пара», «вау», «супер, гармонично смотритесь», «живая барби», «богиня», «красотка», «приятные ребята», «шикарная», «какая же ты идеальная», «невероятно красивая», - пишут ее поклонники.

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Девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" короткий ролик, на котором прогуливается со своим благоверным по городу. Алена нарядилась в тонкий черный топ, под который не надела бюстгальтер. Поверх модель накинула меховую жилетку, которую приспустила на плечи. Образ довершили синие джинсы.

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