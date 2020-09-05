Российская модель Алена Преснякова показалась вместе с мужем Никитой на свадьбе друзей и произвела фурор
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Свадьба наших друзей», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах красотка позирует сперва с мужем, а потом сама. Пара решила официально нарядиться в честь праздника, изумив красотой.
Краснова решила выбрать дерзкое мини, которое эффектно оголяло ее длинные ноги и подчеркивало идеальный загар. Дополнять образ она решила туфлями на каблуке и небольшим клатчем.
Резко похудевший Киркоров ошеломил новой внешностью на отдыхе: «Несмотря на свой возраст...»
Вирус продолжает творить беду на Одесчине, число жертв резко возросло: пугающие цифры
Экс-супруг Ани Лорак Мурат нашел свое счастье в объятиях красотки-брюнетки: "Шикарная пара"
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
«Ну кукла просто», «какая пара», «вау», «супер, гармонично смотритесь», «живая барби», «богиня», «красотка», «приятные ребята», «шикарная», «какая же ты идеальная», «невероятно красивая», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что модель Алена Преснякова показала, как развлекается со своим мужем Никитой, внуком Аллы Пугачевой
Девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" короткий ролик, на котором прогуливается со своим благоверным по городу. Алена нарядилась в тонкий черный топ, под который не надела бюстгальтер. Поверх модель накинула меховую жилетку, которую приспустила на плечи. Образ довершили синие джинсы.
Напомним, озорная невестка Пугачевой в бикини пошалила в воде
Также Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой устроила стриптиз прямо посреди поля
А еще Politeka сообщала, что молодая невестка Пугачевой взбудоражила кадрами в тонком топике без белья