Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала самые вкусные места в развратном купальнике

Красотка опубликовала жаркие кадры в своем сториз Инстаграм, передает Politeka.net. Стоит отметить, что звезда регулярно балует своих поклонников горячими фото и видео.

На снимке модель позировала в малюсеньком купальнике розового цвета с интересным принтом. Бикини натянулось на почти невидимых бретельках под тяжестью красивого бюста. Прелести смотрелись очень соблазнительно.

Модель камерой показала и другие аппетитные места. В частности, красотка немного выгнулась и блеснула идеальными ягодицами в бикини. Упругая пятая точка смотрелась просто великолепно.

Звезда стояла в ванно, расчесывая свои мокрые волосы. Модель смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Взгляд Николь был каким-то испепеляющим.

"Нет ничего лучше горячего душа поле трех часов потения", - написала модель.

Кадры не собрали много лайков, поскольку в сториз нет такой возможности. Однако, судя по другим постам, знаменитость получает массу приятных сообщений в свою сторону.

Напомним, Николь Амато натянула на огромные прелести крохотный розовый купальник на тонких бретельках. Видно, как лямкам тяжело держать столь большие прелести, поэтому они натянулись, но все-таки как же сочно это выглядит. На груди можно заметить блестки в виде звездочек.

Ранее сообщалось, что Николь Амато была одета в спортивный топ и обтягивающие короткие шортики. Девушка со всей силы била подушку, которую держал тренер. Она делала удары и руками, и ногами.

Напомним, что Николь Амато перетянула бикини и померилась формами с подругами: «Богини соблазна».

А еще Politeka писала, что Николь Амато устроила жару на пляже с раздетыми подружками: "Вы невероятные".

Также Politeka сообщала, что Николь Амато в коротеньких шортиках устроила переполох после тренировки: "Просто бомба".