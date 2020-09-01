Известная американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала совершенные формы в компании жарких девушек

Звезда часто принимает участие в провокационных фотосессиях и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. Модель позировала в жаркой позе, прижавшись к двух красоткам.

Николь надела на грудь светлую вязаную накидку, которая едва ли что-то прикрывала. Также на звезде были плавки, держащиеся на тончайших бретельках, что придавало образу большой пикантности.

Крохотные трусики-бикини вытянулись на аппетитных бедрах Амато, подпрыгнув немного вверх.

Звезда распустила длинные черные волосы и страстно смотрела в камеру, при этом губы ее были приоткрыты.

Подруги были также в жарких образах, одна из них не постеснялась позировать топлес.

Девушки стояли на берегу плотно прижавшись друг к другу.

"Вы бы потренировались с нами?", - поинтересовалась автор поста.

За 13 часов пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали троих моделей приятными комментариями за столь "сочный" снимок.

"Вы невероятные", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато предстала в белом топике с глубоким декольте. Тонкая темная полосочка ткани посередине выреза помогала удерживать пышный бюст звезды.

Также модель надела велосипедки леопардовой расцветки, обтянувшие ее идеальные формы.

Ранее сообщалось, что Николь Амато показала конец своей тренировки.

Модель позировала в коротеньких шортиках синего цвета и белом топе, ее волосы собраны в пучок. На ее лице яркий макияж, а тело после тренировки разгоряченное и блестит от пота.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".