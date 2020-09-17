Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала найсмачніші місця в розпусному купальнику
Красуня опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз Instagram, передає Politeka.net. Варто відзначити, що зірка регулярно балує своїх шанувальників гарячими фото і відео.
На знімку модель позувала в маленькому купальнику рожевого кольору з цікавим принтом. Бікіні натягнулося на майже невидимих бретельках під вагою красивого бюста. Принади виглядали дуже спокусливо.
Модель показала і інші апетитні місця. Зокрема, красуня трохи вигнулася і блиснула ідеальними сідницями в бікіні. Пружна п'ята точка виглядала просто чудово.
Зірка стояла у ванні, розчісуючи своє мокре волосся. Модель дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. Погляд Ніколь був якимсь спопеляючим.
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"Немає нічого кращого гарячого душу після трьох годин потіння", - написала модель.
Кадри не зібрали багато лайків, оскільки в сторіз немає такої можливості. Однак, судячи з інших постів, знаменитість отримує масу приємних повідомлень в свою сторону.
Нагадаємо, Ніколь Амато натягнула на величезні принади крихітний рожевий купальник на тонких бретельках. Видно, як лямкам важко тримати настільки великі принади, тому вони натягнулися, але все-таки як же соковито це виглядає. На грудях можна помітити блискітки у вигляді зірочок.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато була одягнена в спортивний топ і обтягуючі короткі шортики. Дівчина з усієї сили била подушку, яку тримав тренер. Вона робила удари і руками, і ногами.
Нагадаємо, що Ніколь Амато перетягнула бікіні і помірялася формами з подругами: «богині спокуси».
А ще Politeka писала, що Ніколь Амато влаштувала спеку на пляжі з роздягненими подружками: "ви неймовірні".
Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в коротеньких шортиках влаштувала переполох після тренування:"просто бомба".