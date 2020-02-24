Американская фитнес-модель Николь Амато без стеснения похвасталась прелестями 

Красотка часто поражает поклонников соблазнительными фото, пишет Рoliteka.net. Так, недавно знаменитая модель позировала, верятно обнаженной. 

Красотка прикрылась плащевой тканью разных цветов. Из-под покрывала проглядывалось обнаженное тело звезды. Амато будто обняла ткань ногами, в то же время раскинув их по сторонам. 

Звезда вытащила руки, положив одну из них на груди, а второй - прикоснулась к лицу. 

Модель посмотрела в камеру и улыбнулась. Красотой ее глаз невозможно насладиться. 

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Завершили ее образ различные украшения: диадема, кольцо и цепочка с подвеской. 

Светлый манюкюр придал образу нежности. 

"Однажды королева, всегда королева", - подписала снимок Николь. 

За 10 часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комменатриев. Пользователи сети завалили звезду комплиментами. 

"Красивая мама», «Ты выглядишь великолепно, моя королева», «Ники из этого шоу ??»,"Принцесса», «Королева 🙌🙌🙌🔥», «Королева быстрого питания Bomfunk mvh», «Королева моей касты ..», «Королева как всегда, привлекательная женщина», "Тааак очаровательны", "Красивая, определенно королева!", "Моя королева", - написали пользователи сети. 

Отметим, Николь Амато родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. 

Красотка привлекла своей внешностью многие модельные агентства. С компанией "Ford Agency" она заключила контракт некоторое время назад и теперь берет участие в европейских съемках. 

Ранее мы писали, что Николь Аматом позировала на пляже, лежа в крохотном бикини. Она сняла свое тело на камеру. 

Николь лишь немного зацепила часть своего лица, а именно - пухлые губы и аккуратный носик. Также можно заметить, что звезда загорает в очках. 

Она представила свой стальной пресс и пышные груди. От аппетитных форм нельзя оторваться. Также звезда успела продемонстрировать идеальные бедра, на которых держались малюсенькие плавки. 

Пользователи сети написали массу комплиментов. 

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Beach Bae on Thursday @allballfitness

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