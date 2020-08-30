Знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала яркое видео после утренней тренировки

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Новые видео девушки в Instagram оказались очень горячими, ведь она показала свое соблазнительное тело с близкого расстояния! При этом видеосделаны сразу же после тренировок, но девушка выглядит великолепно.

Модель часто делится опытом, как поддерживать себя в форме и публикует действенные советы по питанию, а также дает подробные описания упражнений, котрый помогут сделать тело стройным и подтянутым.

И, конечно, лучшая мотивация – сама фитнес-модель, которая демонстрирует свои спортивные достижения и хвастается прекрасной спортивной формой. Но в этот раз девушка показала лишь начало тренировок и их конец - доказав, что она может выглядеть чудесно после изнурительных упражнений.

Модель позирует в коротеньких шортиках синего цвета и белом топе, ее волосы собраны в пучок. На ее лице яркий макияж, а тело после тренировки разгоряченное и блестит от пота.

К сожалению короткие видео она показала в своем Instagram-Stories, поэтому пользователи сети не могут оставить своих комментариев. Но так и хочется оставить ей парочку комплиментов, ведь девушка буквально устроила переполох своим внешним видом: "Девочка-мечты", "Будоражит воображение", "Просто бомба".



Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".