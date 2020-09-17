Известная актриса Кристина Асмус показала себя и рассказала о номинации

На кадрах Асмус показалась в джинсовом платье, стоя в ванной комнате. Красотка залезла в ванну, показывая себя перед зеркалом. Волосы у девушки были распущены, а сама актриса смотрела в обьектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я приехала на Кинотавр. Впервые. До этого не хотелось приезжать просто на тусовку, хотелось именно представить кино.

И вот наш фильм «Китобой» в Основном конкурсе ", - написала Асмус.

Фанаты посмотрели кадры более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"А когда уже все смогут посмотреть этот фильм?", "Поздравляю и очень понимаю - тоже без фильма не хочется", "Красотка, поздравляю", "Ой.. лиса!!!", "Как классно! Кристина, Вы достойны", "Хорошо выглядишь, Крис! Худенькая, укладочка огонь", "так радуюсь новостям, что «Китобой» взял главный приз".

Сообщалось, что известная актриса Кристина Асмус удивила спортивной подготовкой.

На видеоролике Кристина неожиданно для фанатов делает несколько акробатических упражнений.

"А мать в форме 🤸🏼‍♀️🤪 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят )))))", – подписала видео актриса, намекнув, что раньше занималась профессиональным спортом.

Напомним, шаловливая Асмус поразила признанием, изменник-Тарзан не сдержал эмоций

А еще Politeka писала, что азводящийся с Кристиной Асмус Харламов остался без денег и сил, актер признался

Также Politeka сообщала, что скандальная Асмус сверкнула роскошью в костюме школьницы, заставив мужчин глотать слюнки



