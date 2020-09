View this post on Instagram

Я приехала на Кинотавр 💎 Впервые. До этого не хотелось приезжать просто на тусовку, хотелось именно представить кино. И вот наш фильм «Китобой» в Основном конкурсе 🚀 Фильм, который на днях стал триумфатором на 77-м Венецианском кинофестивале и взял главный приз в программе «Дни Венеции»!!!!!! 🏆💥 Поздравляю генерального продюсера фильма Алексея Учителя, режиссёра и сценариста Филиппа Юрьева @philipp_yuryev и всех, кто работал над «Китобоем»!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Это действительно гордость и успех не только для фильма, но и для всего российского кино 🔥🍿 А сегодня у нас состоится российская премьера в рамках @kinotavr_31 ✨ И я впервые познакомлюсь со своим партнером Владимиром Оноховым, который сыграл в кино главную роль и не является профессиональным актёром. Подростка нашёл режиссер в интернате на Чукотке, это его первая работа ☄️