Известная российская актриса Кристина Асмус вновь изумила своих фанатов

Об этом передает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в одном из своих сообщений, она пожаловалась на то, что сорвала голос и попросила у фолловеров совета, что ей делать.

"Молю!!!! Помогите!!!! 🙏🏻❗️ Голоса нет вообще!! 😭🥴 Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить 😱 Советы, лайфхаки, личные истории, комментарии в стиле «а попа хде?», ну или просто лайки - приветствуются ))) 💋", – написала она.

Фанаты не остались глухими к просьбе актрисы и начали давать ей разнообразные советы. Так, один из них предложил Асмус сделать подарок своему любимому мужчине, купив себе нижнее белье. Кристина не осталась в долгу и ответила, что уже сделала такой подарок.

"Я уже сделала подарок – развожусь с ним", – написала она.

Поклонникам не понравился такой бессердечный по отношению к заболевшему Гарику Харламову ответ звезды. В частности, один из них написал кратко и выразительно: "Переборщили".

Politeka писала, что здоровье российского актера и шоумена Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус, резко ухудшилось.

"У Гарика Харламова обнаружили ковид..." - говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло в «самый последний момент», из-за чего съемки юмористического шоу Comedy Club в Барвихе пришлось отменить. Сам актер пока ситуацию не комментировал.

История с заражением Гарика Харламова китайским вирусом получила продолжение. Соответствующую публикацию звезда Comedy Club опубликовал в своем личном микроблоге Instagram. Так, Гарик Харламов, который сейчас разводится с Кристиной Асмус, всячески шутит и намекает, что китайский вирус, к сожалению, не обошел стороной его семью.

Как известно, ранее представитель российской звезды подтвердил, что Харламов серьезно заболел, но тест на вирус оказался отрицательным. Более того, у резидента Comedy Club есть симптомы простуды и высокая температура.

"Изоляционное творчество, карусель разных концовок на одну тему. 8 день как никак)", - говорится в подписи к публикации Харламова.

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