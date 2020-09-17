Відома актриса Христина Асмус показала себе і розповіла про номінацію

На кадрах Асмус здалася в джинсовій сукні, стоячи у ванній кімнаті. Красуня залізла у ванну, показуючи себе перед дзеркалом. Волосся у дівчини були розпущені, а сама актриса дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я приїхала на Кінотавр. Уперше. До цього не хотілося приїжджати просто на тусовку, хотілося саме представити кіно.

І ось наш фільм "Китобій" в основному конкурсі", - написала Асмус.

Фанати подивилися кадри понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"А коли вже всі зможуть подивитися цей фільм?", "Вітаю і дуже розумію-теж без фільму не хочеться", "красуня, вітаю", " Ой.. лисиця!!!", "Як класно! Христина, ви гідні", " добре виглядаєш, Кріс! Худенька, укладка вогонь«,» так радію новинам, що "Китобій" взяв головний приз".

Повідомлялося, що відома актриса Христина Асмус здивувала спортивною підготовкою.

На відеоролику Христина несподівано для фанатів робить кілька акробатичних вправ.

"А мати у формі ️17 років тому кинула спорт, а ноги пам'ятають )))))", – підписала відео актриса, натякнувши, що раніше займалася професійним спортом.

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