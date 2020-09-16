Известная актриса Кристина Асмус показала новый образ для свежего проекта

На фото красотка позировала в больших сапогах, шортах и блузке в горошек. От Сапог до шорт у Асмус шли бретельки, как на пикантном эротическом белье. Образ Кристина дополнила стильной шапочкой, а волосы были распущены и красного цвета. Актриса стояла на фоне двери. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))).

Это, конечно, грандиозно!!

Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Таразана, поставили тысячи лайков за несколько минут поста и написали комментарии:

"Какая красота", "И все это в рутубе(((", "Вы там как в "тексте" ? Если нет, то смотреть не буду", "Гелем для узи мазалась финальная лестница?))", "Ожидала большего от шоу. Но ребенку зашло. Взрослым, увы", "Образ огонь", "На Букину похожа)", "Звучит, может, и грандиозно, но шоу получилось вовсе не интересное".

Напомним, разводящийся с Кристиной Асмус Харламов остался без денег и сил, актер признался

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус сверкнула роскошью в костюме школьницы, заставив мужчин глотать слюнки

Также Politeka сообщала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах



