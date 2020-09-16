Известная актриса Кристина Асмус показала новый образ для свежего проекта

На фото красотка позировала в больших сапогах, шортах и блузке в горошек. От Сапог до шорт у Асмус шли бретельки, как на пикантном эротическом белье. Образ Кристина дополнила стильной шапочкой, а волосы были распущены и красного цвета. Актриса стояла на фоне двери. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))).

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Это, конечно, грандиозно!!

Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии", - написала звезда под фото. 

Фанаты, включая Таразана, поставили тысячи лайков за несколько минут поста и написали комментарии:

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Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! 🔥 Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))) 😝 Это, конечно, грандиозно!! 🚀 Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии 🎆, 20-ти часовые смены, тонны геля для узи)), сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания 😳, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей, но это было такое счастье!!!!! 🙌🏻 Я поздравляю и благодарю @tnt_online, наших выдающихся продюсеров @likussik, @tmyata, @feodorzamaleev ❤️ Низкий поклон каждому, кто имеет отношение к созданию шоу #ЗолотоГеленджика !! 💐👏🏻 Нежно целую своих волшебниц @ledenetzmolodetz и @simutenkova ✨ Крепко обнимаю и безумно скучаю по лучшим партнёрам @psykero1477 и @trodriguezzz 💋 И отдельное космическое спасибо нашим девочкам за парад образов для меня в этом шоу! 💃🏼🤤 @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k - вы просто пздц какие гениальные!!!!!! ☄️ Кто смотрел «Золото Геленджика»? Рассказывайте ваши впечатления! 👇🏻 Следующую серию смотрите уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ! 💥

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"Какая красота", "И все это в рутубе(((", "Вы там как в "тексте" ? Если нет, то смотреть не буду", "Гелем для узи мазалась финальная лестница?))", "Ожидала большего от шоу. Но ребенку зашло. Взрослым, увы", "Образ огонь", "На Букину похожа)", "Звучит, может, и грандиозно, но шоу получилось вовсе не интересное".

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