Известная российская актриса Кристина Асмус сверкнула фигуркой в образе школьницы
Как сообщает Politeka.net, архивный снимок появился в Инстаграм на одной из фан-страниц. На фото Кристина в окружении других девушек гордо шагала по коридору. На ней была одета мини-юбка в клетку, белая рубашка, завязанная на узелок и гольфы. Выглядела актриса очень соблазнительно. Впрочем, как и окружавшие ее девушки.
Как оказалось, образ школьницы Кристина примеряла для съемок в клипе Егора Крида. В этом же клипе снялся также парень Ольги Бузовой, блогер Дава. Интересно, что несмотря на возраст актрисы певец посчитал, что Кристина достаточно хороша, чтобы играть 16-летнюю девушку.
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Ранее мы писали, что Кристина Асмус порадовала поклонников фотографиями со съемок нового шоу «Золото Геленджика». Как известно, Кристине пришлось на месяц уехать из дома, чтобы принять участие в съемках в качестве ведущей. На фото-анонсе актриса предстала в мини-платье из металла золотого цвета.
«Это были сумасшедшие, но космически крутые съёмки!!! Бесконечная любовь, благодарность и нежные объятия всем!!!», - отметила актриса.
Известно, что в процессе съемок Асмус множество раз меняла образ. Она примеряла разные экстравагантные наряды и парики. В один из съемочных дней на актрису надели красный парик.
Напомним, что Асмус неожиданно заговорила о своей беде, актриса в отчаянии: «Молю! Помогите!».
Как сообщала Politeka, Асмус хлестко пошутила над разводом с тяжело больным Харламовым: "Переборщили".
Также Politeka писала, что Асмус в роли акробатки взбудоражила сеть, Харламов после такого кусает локти: «Ого! Вот где таланты зарыты».