Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, удивила фигурой во время осенней прогулки

Девушка прославилась много лет назад благодаря удивительно стройной фигуре. Алена старается правильно питаться, но при этом не боится заказать вредности и вкусно покушать. Модель также посещает спортзал и ухаживает за кожей. Чтобы всегда иметь бронзовый оттенок кожи Омович постоянно ходит в солярий и к косметологу.

При этом благодаря филлерам, контуры лица девушки заметно преобразились и стали словно «вырезанными». Омович удается привлекать внимание даже на улице и этот раз не был исключением, ведь в темно-зеленом костюме ее фигура выглядела еще более стройной и даже аномально худощавой. Алена также не стала скрывать пышную грудь, «выглядывающую» из-под топа, поэтому фанаты написали много комментариев:

«Какой удобный фон для такой сладкой девочки😉», «самая красивая во всем мире😍», «а реклама тут где?», «Алена красотка, умеет же подчеркнуть прелести😍», «Ну какая же фигура 🤤😍», «Снова вся без белья ?», «Какая же обладенная», «Нельзя оторваться», «круто стиль 2018😭😭😭,» «So much like for you 💜👍».

Мы также писали, что модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и неизменно удивляет стройной и спортивной фигурой.

При этом Алена абсолютно не стесняется подчеркивать свои пышные формы провокационными нарядами, а иногда и вовсе "забывает" о том или ином предмете гардероба.

На этот раз Омович надела очень открытый черный топ, почти полностью открывающий ее роскошную грудь, на голове у модели шляпа, образ довершают драгоценные колье и цепочки на шее.

"Очень нравится это фото...Обработка и тона😍А вам?", – написала она.

Фанаты всего за полчаса поставили почти пять тысяч лайков и "утопили" знаменитость в восторженных комплиментах.

