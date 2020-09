Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, здивувала фігурою під час осінньої прогулянки

Дівчина прославилася багато років тому завдяки дивно стрункій фігурі. Альона намагається правильно харчуватися, але при цьому не боїться замовити шкідливості і смачно поїсти. Модель також відвідує спортзал і доглядає за шкірою. Щоб завжди мати бронзовий відтінок шкіри Омович постійно ходить в солярій і до косметолога.

При цьому завдяки філерам, контури обличчя дівчини помітно змінилися і стали немов «вирізаними». Омович вдається привертати увагу навіть на вулиці і цей раз не був винятком, адже в темно-зеленому костюмі її фігура виглядала ще більш стрункою і навіть аномально худорлявою. Олена також не стала приховувати пишні груди, «визирають " з-під топа, тому фанати написали багато коментарів:

"Який зручний фон для такої солодкої дівчинки😉»," найкрасивіша у всьому світі😍» «" а реклама Тут де?«, "Олена красуня, вміє ж підкреслити принади😍»," Ну яка ж фігура🤤 😍", «знову вся без білизни ?", "Яка ж володіла», «не можна відірватися», «круто стиль 2018😭 😭 😭, »" so much like for you💜 👍".

Ми також писали, що модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і незмінно дивує стрункою і спортивною фігурою.

При цьому Олена абсолютно не соромиться підкреслювати свої пишні форми провокаційними нарядами, а іноді і зовсім "забуває" про той чи інший предмет гардероба.

На цей раз Омович одягла дуже відкритий чорний топ, майже повністю відкриває її розкішні груди, на голові у моделі капелюх, образ довершують дорогоцінні кольє і ланцюжки на шиї.

"Дуже подобається це фото...Обробка і тони😍а вам?",- написала вона.

Фанати всього за півгодини поставили майже п'ять тисяч лайків і "втопили" знаменитість в захоплених компліментах.

