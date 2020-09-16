Популярна російська виконавиця Анна Семенович вразила красою в оточенні зіркових красенів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як же ми скучили по роботі ☺ концертів поки мало, але ми сподіваємося ❤ ️ як хочеться дихати на повні груди і цінувати кожну мить», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Семенович позує в сукні з декольте, ефектно демонструючи розкішне тіло.

"Ну ось, кинула Губернієва і відразу за двох взялася", "які ж ви красиві», «сукня бомба», «Анна – Ви красуня», "бомбезний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що щаслива Анна Семенович забралася в казан з гарячою водою, вразивши фігурою в купальнику.

На нових кадрах Семенович позує у величезному чані, розташованому прямо над палаючим багаттям. Красуня хлюпається у воді в розкішному зеленому купальнику. Кокетлива шнурівка на декольте дозволяє шанувальникам по достоїнству оцінити пишні форми зірки.

"Ух, варять, смажать, шпарять! Зжерти хочуть! Але не вийде, подавляться", - з властивим їй гумором говорить Семенович.

Нагадавши, Семенович блиснула апетитним бюстом на яхті перед молодим красенем.

Як повідомляла Politeka, спекотна Семенович перетворилася на спокусливу ворожку, ошелешивши пророкуванням.

Також Politeka писала, що погладшала Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі.