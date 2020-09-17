Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала себя и рассказала о тренировках

На фото красотка показалась в дерзком черном платье, которое оказалось довольно коротким. Анастасия была без белья, зато с глубоким декольте. Кумейко потянула за платье руками, делая фото еще жарче. Волосы у певицы были собраны назад, а сама звезда смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Разное было на тренировках. В нее частенько летели всевозможные предметы, бывало что пролетали мимо, а бывало, что и доставалось. Дисциплина - шуточки там были неуместны. Ощущение, что ты все время на кастинге, за малейшее лишнее движение запросто можно было вылететь из класса, и стоять под дверью, пока тебя не позовут, не так поставил ногу - «иди в 3-ю линию», не сел на шпагат - «уходи и возвращайся когда сядешь»", - написала Кумейко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие красивые глаза", "Очень красивая девушка", "как я понимаю с тренировкам, но всегда Настя, всегда восхищалась твоей фигурой! и даже храню журнал с твоим интервью", "Анастасия!, вы действительно любите жесткость или ето просто хороший хайп?", "Плетки не хватает", "Preciosa".

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