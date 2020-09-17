Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала себя и рассказала о тренировках

На фото красотка показалась в дерзком черном платье, которое оказалось довольно коротким. Анастасия была без белья, зато с глубоким декольте. Кумейко потянула за платье руками, делая фото еще жарче. Волосы у певицы были собраны назад, а сама звезда смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Разное было на тренировках. В нее частенько летели всевозможные предметы, бывало что пролетали мимо, а бывало, что и доставалось. Дисциплина - шуточки там были неуместны. Ощущение, что ты все время на кастинге, за малейшее лишнее движение запросто можно было вылететь из класса, и стоять под дверью, пока тебя не позовут, не так поставил ногу - «иди в 3-ю линию», не сел на шпагат - «уходи и возвращайся когда сядешь»", - написала Кумейко. 

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Продолжение... #Тасенька Разное было на тренировках. В нее частенько летели всевозможные предметы, бывало что пролетали мимо, а бывало, что и достовалось. Дисциплина - шуточки там были не уместны. Ощущение, что ты все время на кастинге, за малейшее лишнее движение запросто можно было вылететь из класса, и стоять под дверью, пока тебя не позовут, не так поставил ногу - «иди в 3-ю линию», не сел на шпагат - «уходи и возвращайся когда сядешь», поправилась на 300 грамм- «чтобы перед сном выпила чай «Ласточка». Синяки на ногах, круглосуточная крепатура, вечные головные боли от идеальной «гульки», уроки по ночам, стихи в школу учились в автобусе по утрам и дома даже летом ходила в шерстяных лосинах, чтобы мышцы не охлаждались и были эластичными. Все это продлилось до 13 лет. Очередной удар палкой по ноге за не вытянутый носочек, очередное «не такая», очередное «тебе никогда не быть на большой сцене» сломали... Она четко решила, что танцами она в жизни больше не будет заниматься. И в будущем будет работать с акциями. Бизнесвумен. Мама поехала забирать документы. Лишь через 7-8 лет она узнала причину, по которой к ней так относились на танцах, но было уже не до этого. Кнут нужно чередовать с пряником. Иначе никак. To be continued... #djNana #anastasiadomination

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"Какие красивые глаза", "Очень красивая девушка", "как я понимаю с тренировкам, но всегда Настя, всегда восхищалась твоей фигурой! и даже храню журнал с твоим интервью", "Анастасия!, вы действительно любите жесткость или ето просто хороший хайп?", "Плетки не хватает", "Preciosa".

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