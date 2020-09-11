Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой во время пикантного танца на кровати

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я всегда готова тебе продемонстрировать, как все твои обновки будут на мне смотреться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в одной рубашке без штанов, эффектно танцуя на кровати. Все это происходит под смех подружек, которые буквально «заливаются» от происходящего.

Однако поклонников Кумейко избавила от возможности что-либо сказать, поделившись кадрами у себя в Сторис.

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«Помните, что за каждым результатом стоит ежедневный труд! Поэтому, если бы не тренировки, мир не увидел бы рубрику #МойЛифтМоиПравила», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует, задрав ногу до неприличия. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, экс-Nikita бесстыдно натянула экстра-мини и показала пикантную деталь.

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