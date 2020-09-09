Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Помните, что за каждым результатом стоит ежедневный труд! Поэтому, если бы не тренировки, мир не увидел бы рубрику #МойЛифтМоиПравила», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует, задрав ногу до неприличия. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«О, да ты лучшая из тех, кого я знаю! Идеальный шпагат», «Супер 👏 👏👏,Вы умничка🌺🌺🌺, растяжка у Вас бомба ракета», «Анастасия! а правда, что говорят девушка, которая обладает шпагатом, в постели просто огонь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица и экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко продемонстрировала умение держать баланс в пикантном наряде

На опубликованных кадрах певица показала, как держит равновесие, идя по канату. Для этого занятия звезда выбрала черный спортивный костюм с оригинальной деталью в виде прозрачных вставок на декольте и ногах Кумейко. Певица снимает себя сверху, поэтому ее грудь то и дело попадает в кадр.

Кумейко какое-то время с успехом держит баланс, однако в конце концов падает.

Напомним, экс-Nikita бесстыдно натянула экстра-мини и показала пикантную деталь.

Как сообщала Politeka, сочная экс-Nikita довела до экстаза танцем в белье в прозрачной накидкой: самые пикантные кадры.

Также Politeka писала, что смелая экс-Nikita в нижнем белье показала свой неидеальный животик: "Напоминание о том, что...".