Украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила поклонников, представ перед ними в приспущенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В темноте своей найди меня. В мыслях не отпускай», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самой фотографии Кумейко позирует в платье голубого цвета, которое решила приспустить практически наполовину. Пикантные места красотка неудачно прикрыла руками, из-за чего в кадр попало явно лишнее. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

«Настя, как же красиво», «помню эту работу, одно удовольствие», «супер», «огонь фигура», «обожаю тебя», - пишут они.

До этого мы писали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой во время пикантного танца на кровати

«Я всегда готова тебе продемонстрировать, как все твои обновки будут на мне смотреться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в одной рубашке без штанов, эффектно танцуя на кровати. Все это происходит под смех подружек, которые буквально «заливаются» от происходящего.

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