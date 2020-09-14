Украинская Dj и бывшая Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой в приспущенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Добрый вечер», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в джинсовом наряде, которые решила приспустить. Дополнить образ красотка решила крохотным топом. Сама девушка при этом эффектно крутит роскошной гордостью, показывая на камеру великолепие во всей красе.

Сама знаменитость позирует спиной на камеру, демонстрируя упругие формы в смелом бикини. Однако, поскольку кадрами она поделилась в Сторис, ее поклонники не могли что-либо сказать.

До этого мы писали, что украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила поклонников, представ перед ними в приспущенном платье

«В темноте своей найди меня. В мыслях не отпускай», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самой фотографии Кумейко позирует в платье голубого цвета, которое решила приспустить практически наполовину. Пикантные места красотка неудачно прикрыла руками, из-за чего в кадр попало явно лишнее. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.

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