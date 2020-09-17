Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала себе і розповіла про тренування

На фото красуня здалася в зухвалому чорному платті, яке виявилося досить коротким. Анастасія була без білизни, зате з глибоким декольте. Кумейко потягнула за сукню руками, роблячи фото ще спекотніше. Волосся у співачки були зібрані назад, а сама зірка дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Різне було на тренуваннях. У неї частенько летіли всілякі предмети, бувало що пролітали повз, а бувало, що і діставалося. Дисципліна - жарти там були недоречні. Відчуття, що ти весь час на кастингу, за найменший зайвий рух запросто можна було вилетіти з класу, і стояти під дверима, поки тебе не покличуть, не так поставив ногу - «йди в 3-ю лінію», не сів на шпагат - «йди і повертайся коли сядеш»", - написала Кумейко. 

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Продолжение... #Тасенька Разное было на тренировках. В нее частенько летели всевозможные предметы, бывало что пролетали мимо, а бывало, что и достовалось. Дисциплина - шуточки там были не уместны. Ощущение, что ты все время на кастинге, за малейшее лишнее движение запросто можно было вылететь из класса, и стоять под дверью, пока тебя не позовут, не так поставил ногу - «иди в 3-ю линию», не сел на шпагат - «уходи и возвращайся когда сядешь», поправилась на 300 грамм- «чтобы перед сном выпила чай «Ласточка». Синяки на ногах, круглосуточная крепатура, вечные головные боли от идеальной «гульки», уроки по ночам, стихи в школу учились в автобусе по утрам и дома даже летом ходила в шерстяных лосинах, чтобы мышцы не охлаждались и были эластичными. Все это продлилось до 13 лет. Очередной удар палкой по ноге за не вытянутый носочек, очередное «не такая», очередное «тебе никогда не быть на большой сцене» сломали... Она четко решила, что танцами она в жизни больше не будет заниматься. И в будущем будет работать с акциями. Бизнесвумен. Мама поехала забирать документы. Лишь через 7-8 лет она узнала причину, по которой к ней так относились на танцах, но было уже не до этого. Кнут нужно чередовать с пряником. Иначе никак. To be continued... #djNana #anastasiadomination

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"Які гарні очі", "дуже красива дівчина", " як я розумію з тренувань, але завжди Настя, завжди захоплювалася твоєю фігурою! і навіть зберігаю журнал з твоїм інтерв'ю", " Анастасія!, ви дійсно любите жорсткість або ето просто хороший хайп?", "Батоги не вистачає","Preciosa".

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