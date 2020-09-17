Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала себе і розповіла про тренування

На фото красуня здалася в зухвалому чорному платті, яке виявилося досить коротким. Анастасія була без білизни, зате з глибоким декольте. Кумейко потягнула за сукню руками, роблячи фото ще спекотніше. Волосся у співачки були зібрані назад, а сама зірка дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Різне було на тренуваннях. У неї частенько летіли всілякі предмети, бувало що пролітали повз, а бувало, що і діставалося. Дисципліна - жарти там були недоречні. Відчуття, що ти весь час на кастингу, за найменший зайвий рух запросто можна було вилетіти з класу, і стояти під дверима, поки тебе не покличуть, не так поставив ногу - «йди в 3-ю лінію», не сів на шпагат - «йди і повертайся коли сядеш»", - написала Кумейко.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Які гарні очі", "дуже красива дівчина", " як я розумію з тренувань, але завжди Настя, завжди захоплювалася твоєю фігурою! і навіть зберігаю журнал з твоїм інтерв'ю", " Анастасія!, ви дійсно любите жорсткість або ето просто хороший хайп?", "Батоги не вистачає","Preciosa".

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