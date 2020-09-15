18-летний сын шоумена, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко, показал свою "медитацию"

Сын артистов занимается музыкой и недавно выпустил новый клип, передает Politeka.net. В этот раз Архип опубликовал новый снимок в Инстаграм, представ с микрофоном в руках.

Парень позировал во дворе дома. Для своего отдыха Глушко-младший выбрал длинную футболку с пляжным рисунком. Также сын Королевой был в простых штанах со светлим принтом.

Архип держал возле губ микрофон и куда-то смотрел, будто исполняя песню в караоке.

"Медитирую музыкой🎵🎶🎵 Вдох, выдох и ты в раю🥴", - подписал снимок сын Тарзана.

Почти за час пост собрал более 150 лайков и немного комментариев, в основном в виде смайликов.

"Учись петь, пацан", - написал один из комментаторов.

Напомним, Архип Глушко порадовал подписчиков видео из клуба. Парень активно танцевал под песню Макса Барских "Лей". Сын знаменитостей двигал руками, ногами и головой, иногда подпрыгивая.

"Вот и выходные, можно немного растрясти кости) За одно мы отпраздновали выпуск моего нового клипа😁 Как проходят ваши выходные?)", - написал Архип.

Ранее мы писали, что Тарзан опубликовал у себя в Инстаграм откроенное фото. Глушко-старший был в одних трусах. Он встал около лампы таким образом, чтобы у него над головой образовался нимб.

Мужчина задрал ногу, чтобы его поза получилась еще пикантнее.

Напомним также, что сейчас вокруг семьи Тарзана и Наташи Королевой происходит громкий скандал. Глушко якобы изменял певице с молодой актрисой, которая даже, возможно, от него беременна.

Напомним, что грязная переписка Тарзана с "беременной любовницей" всплыла в сети: "Не брейся... там".

Как сообщала Politeka, "беременная любовница" Тарзана рассказала, как познакомилась с мужем Королевой: "Решила, если идти, то...".

Также Politeka писала, что опасающаяся за свою жизнь "любовница" Тарзана похвасталась беременным животиком: "Бедная Наташа Королева".