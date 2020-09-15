"Беременная любовница" российского стриптизера Тарзана 23-летняя актриса Анастасия Ш. рассказала историю знакомства с супругом Наташи Королевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал НеМалахов.

"Меня куда-то несет, а куда я и сама толком не понимаю!!! Никогда не была на мужском стриптизе, и не на мужском тоже, в принципе, никогда не была ни на одном стриптизе. А тут решила, если идти, то сразу уж на Тарзан Шоу!!!))) Странные эмоции, до финального номера, пока меня не вытащил секс символ моей осознанной юности @tarzan_official на сцену, я не понимала, как реагировать на увиденное )) потом всё сразу же встало на свои места.

Знаете, как здорово, когда каждый номер – это маленькое театрализованное представление ))) это очень круто))) Благодарю за эмоции )))", – написала она.

Поклонники живо отреагировали на этот эмоциональный пост.

"Ого! Я думала он сам уже не выступает. Во времена моей юности частенько случайно попадала на его выступления )) он в прекрасной форме ) Тарзан на тебя явно запал возможно вы довольны результатом мероприятия", – пишут они.

Politeka писала, что 23-летняя актриса Анастасия Ш. пролила свет на свои отношения с мужем певицы Наташи Королевой стриптизером Тарзаном

Девушка, которую в сети уже успели окрестить "любовницей" Тарзана, выставила напоказ беременный животик. Она открыто объявила, что в прошлом имела интимную связь с известным стриптизером.

"Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей", - заявила актриса, а также добавила, что в последнее время ей поступает много угроз. По словам адвоката девушки Вадима Лялина, ей приходится из-за этого скрывать свое местоположение.

Ранее сообщалось, что известный российский танцовщик Сергей Глушко, который является мужем певицы Наташи Королевой, угодил в грандиозный скандал из-за беременной любовницы.

"Обворовавшая" Наташу Королёву на 5,2 миллиона рублей оказалась беременна от Тарзана. Недавно певица обвинила 23-летнюю Анастасию Ш. в краже 5 млн из её квартиры. По словам певицы, она обнаружила пропажу ювелирных украшений на 5 лямов рублей и 3к евро, когда вернулась с отдыха", - говорится в сообщении.

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