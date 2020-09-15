23-летняя актриса Анастасия Ш. пролила свет на свои отношения с мужем певицы Наташи Королевой стриптизером Тарзаном

Девушка, которую в сети уже успели окрестить "любовницей" Тарзана, выставила напоказ беременный животик. Она открыто объявила, что в прошлом имела интимную связь с известным стриптизером.

"Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей", - заявила актриса, а также добавила, что в последнее время ей поступает много угроз. По словам адвоката девушки Вадима Лялина, ей приходится из-за этого скрывать свое местоположение.

После поднявшейся шумихи Анастасия записала видеообращение, в котором попыталась объяснить происходящее:

«В последние несколько дней в мой адрес поступают оскорбления и незаконные обвинения... Я прекрасно понимаю, что он человек публичный, женатый. Я никогда не афишировала отношения, никогда ничего от него не требовала. Я боюсь за свою жизнь. А еще, обвинения про имущества— незаконны. Я ничего не совершала», — передает ее слова Телеграм-канал Mash.

Ранее в сети появились кадры, на которых девушка демонстрирует беременный животик и выглядит очень счастливой.

"Любовница Тарзана хвастается беременным животиком, а он лайкает как ни в чем не бывало. Бедная Наташа Королева", - так подписаны кадры.

Напомним, Анастасия обратилась к адвокату, сообщив, что ждет ребенка от Тарзана. По словам ее защитника, когда об этом узнала Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами и заявляла о пропаже ювелирных изделий на общую сумму 5,2 млн рублей.

Напомним, уличенный в измене Наташе Королевой Тарзан взвыл от обиды и выдвинул требования: "Причинен существенный вред"