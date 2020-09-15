18-річний син шоумена, стриптизера Тарзана (Сергія Глушка) і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко, показав свою "медитацію"
Син артистів займається музикою і нещодавно випустив новий кліп, передає Politeka.net. Цього разу Архип опублікував новий знімок в Instagram, поставши з мікрофоном в руках.
Хлопець позував у дворі будинку. Для свого відпочинку Глушко-молодший вибрав довгу футболку з пляжним малюнком. Також син Корольової був у простих штанях зі світлим принтом.
Архип тримав біля губ мікрофон і кудись дивився, ніби виконуючи пісню в караоке.
"Медитую музикою🎵 🎶 🎵 вдих, видих і ти в раю🥴", - підписав знімок син Тарзана.
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Майже за годину пост зібрав понад 150 лайків і трохи коментарів, в основному у вигляді смайликів.
"Вчися співати, пацан", - написав один з коментаторів.
Нагадаємо, Архип Глушко порадував підписників відео з клубу. Хлопець активно танцював під пісню Макса Барських "Лей". Син знаменитостей рухав руками, ногами і головою, іноді підстрибуючи.
"Ось і вихідні, можна трохи розтрусити кістки) за одне ми відсвяткували випуск мого нового кліпу😁 як проходять ваші вихідні?) ",- написав Архип.
Раніше ми писали, що Тарзан опублікував у себе в Instagram фото. Глушко-старший був в одних трусах. Він встав біля лампи таким чином, щоб у нього над головою утворився німб.
Чоловік задер ногу, щоб його поза вийшла ще пікантніше.
Нагадаємо також, що зараз навколо сім'ї Тарзана і Наташі Корольової відбувається гучний скандал. Глушко нібито зраджував співачці з молодою актрисою, яка навіть, можливо, від нього вагітна.
Нагадаємо, що брудне листування Тарзана з " вагітною коханкою "спливло в мережі:" Не брейся... там".
Як повідомляла Politeka, "вагітна коханка" Тарзана розповіла, як познайомилася з чоловіком королевою: "вирішила, якщо йти, то...".
Також Politeka писала, що побоюється за своє життя "коханка" Тарзана похвалилася вагітним животиком: "бідна Наташа Корольова".