Появились новые подробности скандала с мужем Наташи Королевой, шоуменом Тарзаном и его "любовницей"

Как сообщает Politeka.net, в сети появились записи разговоров, которые могут подтвердить измену со стороны Сергея Глушко (настоящее имя артиста). Видеозапись переписки с девушкой приводит издание "СтарХит".

Судя по записи с экрана смартфона, в августе Тарзан активно переписывался с собеседницей и неоднократно предлагал ей встретиться. Более того, обратился к девушке с просьбой интимного характера: "Не брейся... там". Разговор сопровождается смайлами в виде сердечек и поцелуйчиков. Кроме того, в ролике звучит голос из аудиосообщения, очень похожий на Сергея Глушко.

Ранее пресс-служба Наташи Королевой сделала официальное заявление, согласно которому 19 августа к ним в дом незаконно проникли и собрали личную информацию "с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ". Певица вместе с супругом уже обратились в правоохранительные органы. Тарзан в социальной сети добавил, что "указанными действиями им с Наташей причинен существенный вред, в том числе, моральный".

До этого в СМИ появилась информация, будто Тарзан привел домой любовницу в отсутствии Наташи Королевой. Как сообщил адвокат Вадим Лялин, к нему за помощью обратилась 23-летняя девушка и призналась, что "беременна от Сергея Глушко". Сообщали также, что Наташа Королева заявила о пропаже ювелирных изделий на общую сумму 5,2 миллиона рублей.

Напомним, что Королева огорошила кадрами после скандала с беременной любовницей Тарзана: «К молитве призывает».