Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой и шоумена Тарзана, рассказал о своих достижениях за лето

Как сообщает Politeka.net, не так давно молодой человек решил пойти по стопам матери и начал музыкальную карьеру под псевдонимом Grek. Он показал кадры своего творчества на странице в соцсети "Инстаграм".

На одном из фото Архип стоит на фоне ярких софитов в яркой куртке с цветочными узорами. Он поправляет воротник с дерзкой улыбкой и слегка растрепанной прической. На другом снимке исполнитель в фирменной толстовке сидит за барабанной установкой и вызывающе смотрит в камеру с капюшоном на голове. Одну руку с палочкой музыкант выставил в сторону, а другой оперся о колено.

"Итак, подошло к концу лето 2020. Для меня лето было очень продуктивным. Я даже забывал про дни недели, также я смог реализовать много своих идей и планов. Наконец-таки у меня появилось много времени для творчества, и я приготовил для вас много сюрпризов. В итоге я попробовал себя в игре на разных инструментах, улучшил навыки вокала и даже не забыл про японский😂. Я завёл множество новых знакомств и познакомился с кучей интересных людей. Проще говоря, за это лето я успел всё", - поделился успехами сын Наташи Королевой.

Пользователи социальной сети оценили старания Архипа и выразили свое мнение о его творчестве в комментариях, а знаменитый отец присоединился к одобрению публики:

"Зима будет еще лучше расшатаем этот мир"; "Ты молодец 👏👏 ьудем наслаждаться твоим творчеством. Лето провели, больше на пляже, чем на работе"; "Брат все тоже самое и в этом список знакомств вхожу и я ! ❤️❤️❤️🔥".

Напомним, что безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».