22-45 на 1+1. Сегодня. Китай. Не пропустите. Я счастлив, что успел до коронавируса снять Китай. Сейчас границы закрыты. Я как чувствовал, что нужно спешить, и снимал-снимал-снимал. В прошлом году у нас было не 365 дней, а гораздо больше, работали с @dmytryiev_aleksandr в среднем по 16 -18 часов в сутки. Без выходных. Даже когда я был нужнее в офисе, чем в экспедиции (такие моменты тоже бывают), все равно оставался в Китае. Сработала "чуйка")) И не зря. Итак. Древняя традиция - бой с быком. Устою ли я против гиганта? Сохранилась ли традиция, или превратилась в театр? А ещё - безграничные возможности человеческого тела. Как копьем, которое практически вонзилось в горло, сдвинуть автомобиль весом почти 2 тонны? И почему тонкая кожа под кадыком выдерживает и не рвется? И настоящая жемчужина Поднебесной - племя, которое носит парики из волос умерших предков... Рискнули бы надеть такой парик? Что ещё вам интересно узнать о Китае?