Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, о чем ему жаль 

Телеведущий опубликовал новый пост в Инстаграм, представ сидя на мотоцикле, передает Politeka.net. Дмитрий надел черную куртку, синие джинсы грубые ботинки и шлем. 

При этом журналист широко улыбался и смотрел в камеру. 

"Всегда жаль, когда кончается лето. И начинаешь особенно ценить каждый теплый осенний день🙂", - написал автор поста. 

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Почти за час пост Дмитрия собрал 14 тысяч лайков и много комментариев. 

"Дима... а может в следующее путешествие прямо на этом мотоцикле...?! 😁👍😂💖🌺💖🌺💖🌺💖❤❤❤", "Какой у тебя крутой мотык 😍", "Дима 👍👍👍🔥 мотык тоже крутой жду завтра снова любимая программа", "Людям из жарких стран этого не понять", "Мотосезон короткая вещь...👍", "Вы еще и байкер!👏🌞", "Дима мотодрыг огонь", "👍Классные серии про Китай! Сбор шишек повеселил)", "Круто....🙌🙌🙌", "Вы мой любимый телеведущий! 💜💞", "Байк -бомба!!!", "Это да. Ждём новых серий. Крутой байк", - написали пользователи сети. 

Напомним, Дима Комаров поучаствовал в древнем ритуале во время путешествия в Китай и поделился необычными фото на своей странице в "Инстаграм".

Телеведущий был запечатлен во время схватки с быком. Дмитрий обхватил рога животного и прижал его морду к своему плечу, на лице звезды застыло напряженное выражение. 

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22-45 на 1+1. Сегодня. Китай. Не пропустите. Я счастлив, что успел до коронавируса снять Китай. Сейчас границы закрыты. Я как чувствовал, что нужно спешить, и снимал-снимал-снимал. В прошлом году у нас было не 365 дней, а гораздо больше, работали с @dmytryiev_aleksandr в среднем по 16 -18 часов в сутки. Без выходных. Даже когда я был нужнее в офисе, чем в экспедиции (такие моменты тоже бывают), все равно оставался в Китае. Сработала "чуйка")) И не зря. Итак. Древняя традиция - бой с быком. Устою ли я против гиганта? Сохранилась ли традиция, или превратилась в театр? А ещё - безграничные возможности человеческого тела. Как копьем, которое практически вонзилось в горло, сдвинуть автомобиль весом почти 2 тонны? И почему тонкая кожа под кадыком выдерживает и не рвется? И настоящая жемчужина Поднебесной - племя, которое носит парики из волос умерших предков... Рискнули бы надеть такой парик? Что ещё вам интересно узнать о Китае?

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Ранее сообщалось, что сестра Дмитрия Комарова, Ангелина, ожидает первенца. Девушка пока не раскрывает, кого они с мужем ждут, но продолжает рассказывать поклонникам подробности своей беременности.

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❓"На сколько ты поправилась?» Можно, я пока не буду говорить цифру, а просто выложу эти фотки с едой, и вы сами все поймёте...😂 Я поехала в супермаркет и купила полную тележку еды для этой фотосессии. Еду выбирала не по вкусовым качествам, а по цвету и внешнему виду. 🤪 Кассир, когда рассчитывала меня, смотрела понимающим взглядом то на мой живот, то на количество хлеба на ленте. 😂 А охранник вежливо предложил донести продукты до машины...😁 По дороге домой я заехала в Макдональдс, попросила пустые пакеты и стаканы... Оказывается, так просто они их не дают: пришлось купить фанту и нагетсы... Больше часа я раскладывала продукты в холодильнике и по чуть-чуть подъедала... Единственное, что не "дожило" до съёмки, это еда из Мака (на фотках реально пустые стакан и пакет).😂 После съёмки фотограф уехала от меня с двумя огромными дынями, а соседям в десять часов вечера я принесла в качестве гостинца большой пакет со свежим хлебом.😁 Арбузы никому не отдала - я жить без них не могу в этом сезоне. 🤤 P.S. ❓А что вам и вашим близким больше всего хотелось во время беременности?

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Напомним, пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?".

Как сообщала Politeka, красавица-жена Комарова показала конкурентку, которая охмурила ведущего: "Пришла в том же...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик".