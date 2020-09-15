Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров признался, о чем ему жаль

Телеведущий опубликовал новый пост в Инстаграм, представ сидя на мотоцикле, передает Politeka.net. Дмитрий надел черную куртку, синие джинсы грубые ботинки и шлем.

При этом журналист широко улыбался и смотрел в камеру.

"Всегда жаль, когда кончается лето. И начинаешь особенно ценить каждый теплый осенний день🙂", - написал автор поста.

Почти за час пост Дмитрия собрал 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Дима... а может в следующее путешествие прямо на этом мотоцикле...?! 😁👍😂💖🌺💖🌺💖🌺💖❤❤❤", "Какой у тебя крутой мотык 😍", "Дима 👍👍👍🔥 мотык тоже крутой жду завтра снова любимая программа", "Людям из жарких стран этого не понять", "Мотосезон короткая вещь...👍", "Вы еще и байкер!👏🌞", "Дима мотодрыг огонь", "👍Классные серии про Китай! Сбор шишек повеселил)", "Круто....🙌🙌🙌", "Вы мой любимый телеведущий! 💜💞", "Байк -бомба!!!", "Это да. Ждём новых серий. Крутой байк", - написали пользователи сети.

Напомним, Дима Комаров поучаствовал в древнем ритуале во время путешествия в Китай и поделился необычными фото на своей странице в "Инстаграм".

Телеведущий был запечатлен во время схватки с быком. Дмитрий обхватил рога животного и прижал его морду к своему плечу, на лице звезды застыло напряженное выражение.

Ранее сообщалось, что сестра Дмитрия Комарова, Ангелина, ожидает первенца. Девушка пока не раскрывает, кого они с мужем ждут, но продолжает рассказывать поклонникам подробности своей беременности.

Напомним, пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?".

Как сообщала Politeka, красавица-жена Комарова показала конкурентку, которая охмурила ведущего: "Пришла в том же...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик".