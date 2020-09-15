Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, про що йому шкода 

Телеведучий опублікував новий пост в Instagram, поставши сидячи на мотоциклі, передає Politeka.net. Дмитро надів чорну куртку, сині джинси й шолом. 

При цьому журналіст широко посміхався і дивився в камеру. 

"Завжди шкода, коли закінчується літо. І починаєш особливо цінувати кожен теплий осінній день🙂", - написав автор поста. 

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Майже за годину пост Дмитра зібрав 14 тисяч лайків і багато коментарів. 

"Діма... а може в наступну подорож прямо на цьому мотоциклі...?! 😁👍😂💖🌺💖🌺💖🌺💖❤❤❤", "Який у тебе крутий мотик 😍", "Діма 👍 👍 👍 🔥 мотик теж крутий чекаю завтра знову улюблена програма", "людям з жарких країн цього не зрозуміти", "мотосезон коротка річ...👍 ", "Ви ще й байкер!👏 🌞 ", "Діма мотодриг вогонь", "👍Класні серії про Китай! Збір шишок повеселив)", " Круто....🙌 🙌 🙌 ", "Ви мій улюблений телеведучий! 💜 💞 ", "Байк-бомба!!!", "Це так. Чекаємо нових серій. Крутий байк", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Діма Комаров взяв участь у стародавньому ритуалі під час подорожі в Китай і поділився незвичними фото на своїй сторінці в "Instagram".

Телеведучий був зображений під час сутички з биком. Дмитро обхопив роги тварини і притиснув його морду до свого плеча, на обличчі зірки застиг напружений вираз. 

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22-45 на 1+1. Сегодня. Китай. Не пропустите. Я счастлив, что успел до коронавируса снять Китай. Сейчас границы закрыты. Я как чувствовал, что нужно спешить, и снимал-снимал-снимал. В прошлом году у нас было не 365 дней, а гораздо больше, работали с @dmytryiev_aleksandr в среднем по 16 -18 часов в сутки. Без выходных. Даже когда я был нужнее в офисе, чем в экспедиции (такие моменты тоже бывают), все равно оставался в Китае. Сработала "чуйка")) И не зря. Итак. Древняя традиция - бой с быком. Устою ли я против гиганта? Сохранилась ли традиция, или превратилась в театр? А ещё - безграничные возможности человеческого тела. Как копьем, которое практически вонзилось в горло, сдвинуть автомобиль весом почти 2 тонны? И почему тонкая кожа под кадыком выдерживает и не рвется? И настоящая жемчужина Поднебесной - племя, которое носит парики из волос умерших предков... Рискнули бы надеть такой парик? Что ещё вам интересно узнать о Китае?

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Раніше повідомлялося, що сестра Дмитра Комарова, Ангеліна, очікує первістка. Дівчина поки не розкриває, кого вони з чоловіком чекають, але продовжує розповідати шанувальникам подробиці своєї вагітності.

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❓"На сколько ты поправилась?» Можно, я пока не буду говорить цифру, а просто выложу эти фотки с едой, и вы сами все поймёте...😂 Я поехала в супермаркет и купила полную тележку еды для этой фотосессии. Еду выбирала не по вкусовым качествам, а по цвету и внешнему виду. 🤪 Кассир, когда рассчитывала меня, смотрела понимающим взглядом то на мой живот, то на количество хлеба на ленте. 😂 А охранник вежливо предложил донести продукты до машины...😁 По дороге домой я заехала в Макдональдс, попросила пустые пакеты и стаканы... Оказывается, так просто они их не дают: пришлось купить фанту и нагетсы... Больше часа я раскладывала продукты в холодильнике и по чуть-чуть подъедала... Единственное, что не "дожило" до съёмки, это еда из Мака (на фотках реально пустые стакан и пакет).😂 После съёмки фотограф уехала от меня с двумя огромными дынями, а соседям в десять часов вечера я принесла в качестве гостинца большой пакет со свежим хлебом.😁 Арбузы никому не отдала - я жить без них не могу в этом сезоне. 🤤 P.S. ❓А что вам и вашим близким больше всего хотелось во время беременности?

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Нагадавши, поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "як думаєте, хлопчик чи дівчинка?".

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Також Politeka писала, що Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "той ще романтик".