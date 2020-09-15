Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, про що йому шкода

Телеведучий опублікував новий пост в Instagram, поставши сидячи на мотоциклі, передає Politeka.net. Дмитро надів чорну куртку, сині джинси й шолом.

При цьому журналіст широко посміхався і дивився в камеру.

"Завжди шкода, коли закінчується літо. І починаєш особливо цінувати кожен теплий осінній день🙂", - написав автор поста.

Майже за годину пост Дмитра зібрав 14 тисяч лайків і багато коментарів.

"Діма... а може в наступну подорож прямо на цьому мотоциклі...?! 😁👍😂💖🌺💖🌺💖🌺💖❤❤❤", "Який у тебе крутий мотик 😍", "Діма 👍 👍 👍 🔥 мотик теж крутий чекаю завтра знову улюблена програма", "людям з жарких країн цього не зрозуміти", "мотосезон коротка річ...👍 ", "Ви ще й байкер!👏 🌞 ", "Діма мотодриг вогонь", "👍Класні серії про Китай! Збір шишок повеселив)", " Круто....🙌 🙌 🙌 ", "Ви мій улюблений телеведучий! 💜 💞 ", "Байк-бомба!!!", "Це так. Чекаємо нових серій. Крутий байк", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Діма Комаров взяв участь у стародавньому ритуалі під час подорожі в Китай і поділився незвичними фото на своїй сторінці в "Instagram".

Телеведучий був зображений під час сутички з биком. Дмитро обхопив роги тварини і притиснув його морду до свого плеча, на обличчі зірки застиг напружений вираз.

Раніше повідомлялося, що сестра Дмитра Комарова, Ангеліна, очікує первістка. Дівчина поки не розкриває, кого вони з чоловіком чекають, але продовжує розповідати шанувальникам подробиці своєї вагітності.

Нагадавши, поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "як думаєте, хлопчик чи дівчинка?".

Як повідомляла Politeka, красуня-дружина Комарова показала конкурентку, яка охмурила ведучого: "прийшла в тому ж...".

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "той ще романтик".