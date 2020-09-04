Жена телеведущего Дмитрия Комарова, украинская модель Александра Кучеренко, ослепила новым смелым нарядом

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото со съемок программы "Звездный спорт", которую она ведет на телеканале ICTV.

Для нового выпуска Александра Кучеренко выбрала блестящее платье нежно-голубого цвета с завязками на плечах. Судя по виду бретелек, под низ модель не стала надевать бюстгальтер. Короткие полы платья подчеркнули стройные ноги супруги Дмитрия Комарова. На первом снимке девушка позирует у зеркальной стены и с томной улыбкой касается е поверхности пальчиками. На другом же она предстала во весь рост, положив одну руку на талию.

"Какая-то конкурентка напротив)) Пришла в том же платье! 😂 А ваша рука тоже тянется включить ICTV, чтобы успеть на # зирковийспорт?)", - пошутила Александра в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили свой восторг от внешнего вида Кучеренко:

"Просто, красавица с очоровательной стройной фигурой в прекрасном платье!!!!🔥🔥"; "Какая красивая"; "Волшебный look ❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻"; "Вам, наверное, не найдется конкуренток. Очень красиво".

Ранее Александра Кучеренко удивила другим снимком с работы. Она показалась в студии в обтягивающем белом платье с глубоким декольте, которое густо усеянно чеными звездами. Наряд держится на плечах модели благодаря тонким бретелькам.

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