В жизни украинского телеведущего Дмитрия Комарова скоро произойдет важное событие
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, в 2019 году шоумен и ведущий шоу "Мир наизнанку" перестал быть холостяком, узаконив отношения с моделью Александрой Кучеренко.
Но и 2020 год станет особенным для шоумена. Дело в том, что скоро в его семье произойдет пополнение.
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Сестра Дмитрия Комарова Ангелина в своем личном Instagram призналась, что скоро станет мамой. Поэтому у популярного телеведущего в ближайшее время появится племянник или племянница.
Помимо этого, сестра Дмитрия Комарова в микроблоге опубликовала целую серию фотографий, посвященных беременности, где также виден округлившийся животик.
"2020 для всей планеты - очень тяжелый год. Пандемия - весь мир на карантине. Экономический̆ кризис... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото. И не смотря на ситуацию в мире и мое личное, нетипичное, плохое самочувствие, которое длилось целых 3 месяца подряд, ожидание чуда в этом году радует каждый день. Есть эксперты в подписчиках? Как думаете, чудо - это мальчик или девочка?", - написала Ангелина в своем Instagram.
Ранее мы рассказывали, как Дмитрий Комаров довел жену до истерики.
Так, Комаров на первых секундах открывает деревянный ящичек с выгравированными на нем иероглифами и демонстрирует жене его содержимое. В это время Александра за кадром сказала, что "чувствует какой-то подвох". Внутри оказались некие продолговатые высушенные предметы.
Александра завопила от удивления и ужаса и "рухнула" на подушки дивана, прикрывая лицо руками. Девушка рассмеялась, но порой казалось, что плакала тоже.
Позже выяснилось, что в коробке были высушенные лягушки.
Напомним, что фигуристая жена Комарова взбудоражила видом без белья прямо на работе
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