"Это предмет для пыток или..."

22-летняя украинская модель Александра Кучеренко произвела фурор в сети новым видео, показав, какой сюрприз ей преподнес супруг - ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в микроблоге в Инстаграм видео со своей бесценной реакцией на подарок (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Комаров на первых секундах открывает деревянный ящичек с выгравированными на нем иероглифами и демонстрирует жене его содержимое. В это время Александра за кадром сказала, что "чувствует какой-то подвох". Внутри оказались некие продолговатые высушенные предметы.

Александра завопила от удивления и ужаса и "рухнула" на подушки дивана, прикрывая лицо руками. Девушка рассмеялась, но порой казалось, что плакала тоже.

Комаров раскрыл, что в коробке: высушенные лягушки.

"Я уже давно привыкла к тому, что @komarovmir из своих экспедиций привозит мне экзотичные подарки.. но вот чтоб прям настолько??? Короче, смотрите новый сезон #миранаизнанку уже сейчас на 1+1 🤣🤣🤣 #soundon #недляслабонервных", - подписала кадры Кучеренко.

Пользователи тут же кинулись комментировать увиденное:

"Привередливая девушка сушеные лягушки не понравились" - "нет, подарок очень ценный. Вот узнаете почему!)"

"Димка тот ещё романтик 🥰 P.S: Подарок прикольный, экзотика"

"Дима раздобыл предмет для пыток😄😈"

"🤣у меня такая же реакция"

"😂👍 прикалист. Молодец. В жизни только смех спасет. И чудоромантика😆👍"

"Крутое видео, вы тут такие искренние, это безумно мило💞🌺"

"Фи блин) я их прям брезгую))"

"Офигеть)))! Мне сначала на змеи показалось, а нет!)))"

"А это лягушки....мне показалось засушеные пис*ны"

Напомним, что фигуристая жена Комарова взбудоражила видом без белья прямо на работе: "Невозможно быть такой красивой"

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