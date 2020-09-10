Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров решил посоревноваться в силе с опасным животным.

Как передает Politeka.net, он поучаствовал в древнем ритуале во время путешествия в Китай и поделился необычными фото на своей странице в "Инстаграм".

Так на одном из кадров Дмитрий Комаров запечатлен во время схватки с быком. Ведущий обхватил рога животного и прижал его морду к своему плечу, на лице звезды застыло напряженное выражение. Для такого испытания Дмитрий нарядился в яркий костюм с головной повязкой. В описании он сделал анонс новой передачи.

"Я счастлив, что успел до коронавируса снять Китай. Сейчас границы закрыты. Я как чувствовал, что нужно спешить, и снимал-снимал-снимал. В прошлом году у нас было не 365 дней, а гораздо больше, работали с @dmytryiev_aleksandr в среднем по 16 -18 часов в сутки. Без выходных. Даже когда я был нужнее в офисе, чем в экспедиции (такие моменты тоже бывают), все равно оставался в Китае. Сработала "чуйка")) И не зря", - поделился телеведущий. - "Итак. Древняя традиция - бой с быком. Устою ли я против гиганта? Сохранилась ли традиция, или превратилась в театр?".

Пользователи социальной сети обрадовались новым приключениям Дмитрия Комарова и поделились своими эмоциями в комментариях:

"Юбка тебе идет👍 Тебя на хватает в новом сезоне «танцы» 😁😁😁"; "Ваш Китай очень яркий. Сколько всего про Китай смотрела. Но вы сумели найти новый взгляд, новые неожиданные места. Сумели достать из китайцев эмоции, понятные нам. У них все-таки другой менталитет и другая эмоциональность. А тут прямо подключаешься к ним. Круто!"; "Дима какой же ты красавчик 💪"; "Парик шикарный, вам идет😉 Я б надела".

Напомним, пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?".

Как сообщала Politeka, красавица-жена Комарова показала конкурентку, которая охмурила ведущего: "Пришла в том же...".

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