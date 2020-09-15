Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о запахах

На фото красотка показалась в красных шелках, соблазнительно выгнувшись и задрав одну ножку. Звезда лежала на нежной ткани и смотрела в объектив камеры, держа в руке что-то. Волосы у Кортни были распущены, а образ модель дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пахнет как я: непринужденно завораживающий, знойные ноты рубинового алмаза и огненно-красный имбирь встречаются. Поразительное богатство рубиновой орхидеи для открытия, которое поражает самое начало. В сердце соблазнительная сила малиновых лепестков роз пересекаются с неожиданной яркостью страстного перца", - написала Кортни.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты угостила меня «огненно-красным имбирем»", "Боже, ты такая очаровательная, я хочу быть тобой", "Подпись идет тяжело", "хорошо, эта подпись лучше картинки", "Сильная женщина", "Абсолютно красиво".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе и рассказала о своем выходе.

На фото красотка позировала в коротеньком топе и штанах. Звезда волосы собрала в хвост, из которого сделала косичку. Кортни отвернулась от камеры, демонстрируя идеальную фигуру.

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