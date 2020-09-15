Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о запахах

На фото красотка показалась в красных шелках, соблазнительно выгнувшись и задрав одну ножку. Звезда лежала на нежной ткани и смотрела в объектив камеры, держа в руке что-то. Волосы у Кортни были распущены, а образ модель дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Smell like me: Unapologetically captivating, Ruby diamond’s sultry notes of fiery red ginger meet the striking opulence of ruby orchid for an opening that astonishes from the very beginning. In the heart, the seductive power of crimson colored rose petals are intersected with the unexpected vibrancy of passionate pimento. Like the mesmerizing kiss of a Ruby, Australian sandalwood is bathed in the lavish richness of red jasmine and vanilla bean for a scent that entrances you. AVAILABLE FRIDAY

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"Пахнет как я: непринужденно завораживающий, знойные ноты рубинового алмаза и огненно-красный имбирь встречаются. Поразительное богатство рубиновой орхидеи для открытия, которое поражает самое начало. В сердце соблазнительная сила малиновых лепестков роз пересекаются с неожиданной яркостью страстного перца", - написала Кортни.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты угостила меня «огненно-красным имбирем»", "Боже, ты такая очаровательная, я хочу быть тобой", "Подпись идет тяжело", "хорошо, эта подпись лучше картинки", "Сильная женщина", "Абсолютно красиво".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе и рассказала о своем выходе.

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she has exited the building

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На фото красотка позировала в коротеньком топе и штанах. Звезда волосы собрала в хвост, из которого сделала косичку. Кортни отвернулась от камеры, демонстрируя идеальную фигуру.

Напомним, Кортни Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком

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