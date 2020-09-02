Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в смелом образе, поразив фанатов

На фото красотка позировала в черном комбинезоне на диско-шаре. Кортни оставила волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, взявшись за цепь. На втором фото можно увидеть звезду с подружкой - Эддисон Рэй, королевой социальной сети Тик Ток. Девушки сели вместе на шар, демонстрируя свои фигуры. На третьем кадре модели уже сидели на зеркальной поверхности и мерились длинной ног. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 1.3 миллиона лайков и написали комментарии:

"Вы двое", "Привет, Кортни. Я люблю тебя, ты мой кумир. Привет из Аргентины", "Королева. Да", "Меня так сбивают с толку эти отношения", "Слушай, я тут ради вас двоих, но вместе? Кто-нибудь может объяснить, вы присматриваете за детьми?", "Так это сбивает с толку, но все я еще люблю Кортни", "Que bella".

Мы сообщали, что американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян покорила видами в красивом халате.

Звезда предстала в халате с цветочным принтом, закинув его так, что были заметны оголенные бедра и стройные ножки.

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