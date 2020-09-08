Звезда американских реаилити-шоу Ким Кардашьян превратилась в роскошную восточную красотку в компании своих горячих сестричек

Новые стильные снимки появились на странице звезды в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ким вместе со своими сестрами Кортни и Хлоей выпустили собственный аромат духов. По этому поводу они снялись в стильной фотосессии, чтобы передать настроение своего продукта.

На фото сестры позируют в похожих шелковых нарядах. На них короткие топы, обтягивающие пышные формы красоток, и длинные юбки в восточном стиле с разрезами почти до самой талии. На самой Ким зеленый костюм, ее сестра Кортни позирует в красном, а Хлоя выбрала синий наряд.

На первом фото все три сестры сидят рядом, дразня зрителей своими идеальными подтянутыми ножками.

На втором же снимке Кортни позирует в пол-оборота, приподняв одну ногу. Ким стоит посередине, гордо положив руку на талию. А Хлоя сидит на корточках, дерзко вытянув одну ногу вперед.

Образы знойных сестер дополняют макияжи в одной палитре и похожие прически. Глядя на фото так и хочется отметить, что на них одна сестра краше другой.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян порадовала поклонников почти обнаженным снимком. "Неземная" модель лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.

Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики. При этом на грудь было уложено несколько лепестков.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.