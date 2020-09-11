Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о желаниях

На фото красотка позировала в розовом бикини, а образ дополнила голубой шляпкой. Кортни лежала на яхте, купаясь в лучах солнца. Модель соблазнительно выгнулась и демонстрировала все самые сочные места. На фоне можно увидеть водоем, а чуть далее - лес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слишком бедро, чтобы окунуться", - написала Кортни.

Сразу под фото написала и Ким: "Хахаха".

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Это солидный вариант, что делать руками", "Но твои волосы мокрые", "Как вы относитесь к тому, чтобы в одиночку закончить. Я не злюсь на тебя, просто грустно", "это должно быть потрясающе просыпаться и узнавать свою Кортни Кардашьян", "Вы буквально самая красивая женщина в мире, руки вниз", "Прекрасная погода для купания", "К черту это шоу", "Вау, отлично".

Сообщалось, что звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян превратилась в роскошную восточную красотку в компании своих горячих сестричек.

Ким вместе со своими сестрами Кортни и Хлоей выпустили собственный аромат духов. По этому поводу они снялись в стильной фотосессии, чтобы передать настроение своего продукта.

Напомним, Кортни Кардашьян оседлала диско-шар, показав идеальные изгибы

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