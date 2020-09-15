Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про запахи

На фото красуня здалася в червоних шовках, спокусливо вигнувшись і задерши одну ніжку. Зірка лежала на ніжній тканині і дивилася в об'єктив камери, тримаючи в руці щось. Волосся у Кортні були розпущені, а образ модель доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пахне як я: невимушено зачаровує, спекотні ноти рубінового алмазу і вогненно-червоний імбир зустрічаються. Вражаюче багатство рубінової орхідеї для відкриття, яке вражає самий початок. У серці спокуслива сила малинових пелюсток троянд перетинаються з несподіваною яскравістю пристрасного перцю", - написала Кортні.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти пригостила мене" вогненно-червоним імбиром"", "Боже, Ти така чарівна, я хочу бути тобою", "підпис йде важко", "добре, цей підпис краще картинки", "сильна жінка", "Абсолютно красиво".

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі і розповіла про свій вихід.

На фото красуня позувала в коротенькому топі і штанях. Зірка волосся зібрала в хвіст, з якого зробила косичку. Кортні відвернулася від камери, демонструючи ідеальну фігуру.

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