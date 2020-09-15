Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про запахи

На фото красуня здалася в червоних шовках, спокусливо вигнувшись і задерши одну ніжку. Зірка лежала на ніжній тканині і дивилася в об'єктив камери, тримаючи в руці щось. Волосся у Кортні були розпущені, а образ модель доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Smell like me: Unapologetically captivating, Ruby diamond’s sultry notes of fiery red ginger meet the striking opulence of ruby orchid for an opening that astonishes from the very beginning. In the heart, the seductive power of crimson colored rose petals are intersected with the unexpected vibrancy of passionate pimento. Like the mesmerizing kiss of a Ruby, Australian sandalwood is bathed in the lavish richness of red jasmine and vanilla bean for a scent that entrances you. AVAILABLE FRIDAY

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"Пахне як я: невимушено зачаровує, спекотні ноти рубінового алмазу і вогненно-червоний імбир зустрічаються. Вражаюче багатство рубінової орхідеї для відкриття, яке вражає самий початок. У серці спокуслива сила малинових пелюсток троянд перетинаються з несподіваною яскравістю пристрасного перцю", - написала Кортні.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти пригостила мене" вогненно-червоним імбиром"", "Боже, Ти така чарівна, я хочу бути тобою", "підпис йде важко", "добре, цей підпис краще картинки", "сильна жінка", "Абсолютно красиво".

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі і розповіла про свій вихід.

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she has exited the building

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На фото красуня позувала в коротенькому топі і штанях. Зірка волосся зібрала в хвіст, з якого зробила косичку. Кортні відвернулася від камери, демонструючи ідеальну фігуру.

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