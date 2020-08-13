Известная американская модель Кортни Кардашьян показала себя в смелом образе и поговорила про день

На фото красотка показалась в полупрозрачной накидке и топе. Как можно заметить, Кортни решила остаться без штанов. Волосы звезда решила собрать в хвост, а снимали ее снизу. Модель позировала на фоне природы, прикрывая руками самое интересное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как этот день?", - спросила красотка под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Так красиво", "Я понятия не имею", "Ты просто вау, пожалуйста, будь моим лучшим другом", "Изысканная и живая", "Свободный день", "Ты идеальная, Кортни", "Gorgeous", "Безумно красивая", "So pretty".

Ранее мы писали, что Ким и Кортни Кардашьян поделились архивным снимком, на котором их просто не узнать.

Ким выбрала для себя белое платье с разрезом до бедра и черные высокие сапоги. Ее волосы собраны в высокую прическу, а лицо украшает насыщенный макияж. Кортни одета более скромней.

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото Кортни позирует в закрытом купальнике с леопардовой расцветкой. Кардашьян стояла на фоне занавесок и демонстрировала свою фигуру, подняв руки.

Напомним, влажная Кортни Кардашьян в купальнике свела с ума изгибами

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