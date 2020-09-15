Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила выходкой, расставив ноги до неприличия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Прекрасный тренажер обнаружила для развития растяжки. Растягиваюсь. Сорова-ворока кашу варила…» - говорится в сообщении.

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Прекрасный обнаружила в @gutsei.ru тренажёр для развития растяжки.👍 Растягиваюсь.🩰 "Сорока-воровка кашу варила..." 😂#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует, расставив ноги до неприличия. При этом она подкручивала его, чтобы ноги растягивались еще больше.

При этом комментарии балерина решила оставить закрытыми, поскольку пользователи сети обвиняли ее в двуличности и фальшивости.

До этого мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила освоить новую профессию

Настя разместила видеоролик, в котором хвастается тем, что помогает строителям укладывать плитку.

"Ну всё. Осваиваю новую профессию!💪 Помогаю профессионалам укладывать плитку на наших балконах.👍🩰💃 Виталий и Антон дали мне все инструкции, так что, если нужна помощь в ремонтных работах, обращайтесь!😂, – пошутила знаменитость.

Поклонники живо отреагировали на этот пост, оставив под ним множество лайков. Однако комментариев под сообщением нет – Волочкова, очевидно опасаясь негатива в свой адрес, закрыла для своих подписчиков такую возможность.

Напомним, неугомонная Волочкова в облегающих штанах «дала жару» на репетиции

А еще Politeka писала, что раскрепощенная Волочкова устроила "вертолеты" ногами

Также Politeka сообщала, что уставшая Волочкова в розовых штанах "дала жару" во время репетиции