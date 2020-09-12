Звезда говорит о большой работе над собой

Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как занимается спортом на коврике

Звезда часто показывает своим подписчикам в Инстаграм тренировки, благодаря котором поддерживает себя в форме и не теряет растяжки, передает Politeka.net. На новых видео балерина предстала на коврике, с валиком и шаром для занятий. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка показала, как растягивается, а затем сделала несколько раз свои знаменитые "вертолеты" ногами, покружив ими в шпагате. Кроме того, она покаталась на валике, подпрыгивала на шаре и проделала еще много упражнений.

Примечательно, что блондинка занималась в обтягивающей маечке, красных спортивных штанах и пуантах. Волосы артистка убрала назад в пучок, чтобы те не мешали.

В посте звезда написала, что записала несколько упражнений для пресса, спины и ягодиц для своих поклонников.

"Я выполняю их после каждого занятия и репетиции или перед.🩰 Эта запись в двух карусельках в ускоренном варианте (чтобы не было скучно😉). Но в реальном режиме эти упражнения выполняются в два раза медленнее.🐣 Вдруг кому-то будет полезно.👍 Не ленитесь. Безусловно, заставить тело каждый день поработать, давать мышцам физическую нагрузку и поддерживать форму гораздо сложнее, нежели чесать злыми языками в бездействии... Но, каждому - свое😉💪🩰🦢💃", - написала звезда.

За час кадры собрали более 1000 лайков и ни одного комментария, ведь звезда давно отключила эту возможность.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова позировала в разных позах, прикрываясь банным веником. Не обошлось без традиционного шпагата артистки.

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