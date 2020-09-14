Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя дома
На фото Анастасия сидела в коротеньком голубом платье. Волочкова расположилась на диване, сняв обувь. Звезда демонстрировала свои длинные ноги, которые не были ничем прикрыты. Балерина полностью забралась на диван, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я так люблю нашу домашнюю веранду! Это очень красивое, душевное, романтическое место Эта столовая и диванная группа выполнена удивительными мастерами", - написала Анастасия.
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Фанаты поставили только тысячу лайков и не писали комментарии. Все из-за того, что Волочкова не любит критику и закрыла их, но так и хочется сказать: "Неожиданно".
Сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова озадачила неловкими фото, сделанными из салона красоты.
В этот раз под критику в сети попал пост - Стори знаменитости, сделанное в салоне красоты. Выставив напоказ свои ноги с неуместно-ярким маникюром, Волочкова крупно опозорилась.
«Настя Волочкова экономная и все делает по бартеру, за рекламу. Поэтому выбирает такие салоны, которые согласны обслуживать забесплатно», - сообщается на странице.
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