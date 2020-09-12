Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как занимается в репетиционном зале в новом спортивном костюме

В этот раз скандальная артистка показала в социальной сети Инстаграм небольшой ролик, отснятый во время последней репетиции в личном зале, где она тренируется уже не первый год. Похоже, после отпуска Волочкова решила активно вливаться в работу и восстанавливать организм после отдыха в Турции.

Анастасия уже успела устроить показательную тренировку в цирке с молодыми гимнастами и гимнастками, которые не занимались длительное время из-за карантина. При этом в тот же день она попала в скандал из-за замечаний учащихся. Скрыв возможность комментирования постов в социальной сети, Волочкова решила продолжить демонстрацию своих занятий, за которые ее постоянно высмеивают. При этом в этот раз Анастасия специально "преоделась", сменив привычный костюм на другой.

«Репетиция.🩰 Фрагмент вариации Китри из балета "Дон-Кихот". Классические вариации лучше всего поддерживают форму и помогают в неё входить после пропуска.🩰🦢🐣 Ну и одежда правильная тоже помогает.💃😂 Когда ее побольше надето😂 #анастасияволочкова», - написала балерина под новым роликом.

До этого Анастасия опубликовала в Инстаграм новое видео, в котором показала, как готовится к новому спектаклю.

Так, Волочкова показала свою репетицию в Цирковом Училище, с учащимися которого она сейчас готовит новый спектакль. На кадрах можно увидеть, как балерина бегает по сцене, то и дело взмывая в воздух на подвесах и демонстрируя свой коронный шпагат.

Кроме того, балерина пожаловалась расстроивший ее случай. Так, во время ее недавнего прямого эфира один из зрителей заявил, что балерина после репетиции якобы пила вино.

«Я имею право делать все, что я хочу! Есть, пить, курить кальян, гулять, веселиться, радоваться, куражиться, проводить время с теми, с кем мне приятно и делать всё, что доставляет мне удовольствие!», - подытожила Волочкова.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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