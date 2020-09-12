Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила сеть, показав кадры репетиции из цирка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души», - говорится в сообщении.
Не забыла Волочкова рассказать о том, что она трудолюбивая и люби быть в «творческой ипостаси».
А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового училища за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью», - уточняется в тексте сообщения.
Обратим внимание, что комментарии при этом Волочкова оставила закрытыми, поскольку в них балерину часто обвиняли в двуличии.
На опубликованных кадрах видно, как балерина репетирует, исполняя различные бальные движения под музыку.
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