Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила сеть, показав кадры репетиции из цирка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души», - говорится в сообщении.

Не забыла Волочкова рассказать о том, что она трудолюбивая и люби быть в «творческой ипостаси».

А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового училища за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью», - уточняется в тексте сообщения.

Обратим внимание, что комментарии при этом Волочкова оставила закрытыми, поскольку в них балерину часто обвиняли в двуличии.

На опубликованных кадрах видно, как балерина репетирует, исполняя различные бальные движения под музыку.

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