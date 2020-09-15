Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала витівкою, розставивши ноги до непристойності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Прекрасний тренажер виявила для розвитку розтяжки. Розтягувати. Сорова-ворока кашу варила... " - йдеться в повідомленні.

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Прекрасный обнаружила в @gutsei.ru тренажёр для развития растяжки.👍 Растягиваюсь.🩰 "Сорока-воровка кашу варила..." 😂#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова позує, розставивши ноги до непристойності. При цьому вона підкручувала його, щоб ноги розтягувалися ще більше.

При цьому коментарі балерина вирішила залишити закритими, оскільки користувачі Мережі звинувачували її в лукавості та фальшивості.

До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова заявила, що вирішила освоїти нову професію

Настя розмістила відеоролик, в якому хвалиться тим, що допомагає будівельникам укладати плитку.

"Ну все. Освоюю нову професію!💪 Допомагаю професіоналам укладати плитку на наших балконах.👍 🩰 💃 Віталій і Антон дали мені всі інструкції, так що, якщо потрібна допомога в ремонтних роботах, звертайтеся!😂 – - пожартувала знаменитість.

Шанувальники жваво відреагували на цей пост, залишивши під ним безліч лайків. Однак коментарів під повідомленням немає – Волочкова, очевидно побоюючись негативу на свою адресу, закрила для своїх передплатників таку можливість.

Нагадавши, невгамовна Волочкова в облягаючих штанях "дала спеку" на репетиції

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