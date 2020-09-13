Это было очень неожиданно

Известная российская актриса Кристина Асмус удивила выходкой во время съемок нового фильма, закрутив эффектное сальто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А мать в форме 🤸🏼♀️🤪 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Асмус позирует около надувного сумо. В какой-то момент она разгоняется и начинает делать одно сальто за другим. Это смотрелось очень эффектно в кадре.

«Следуйте за мной, и с вами ничего не случится», - говорит она после того, как исполнила трюк.

Уточним, что увиденное вызвало бурю эмоций со стороны ее поклонников.

«Крис, ну чего сальто не крутанула, я этого ждала)) фляк без сальто, не то пальто», «мать в порядке», «Ого! Вот где таланты зарыты», «фига ж се, мать!», «офигеть, как круто», «такое не забывается», «вот это бомба», - пишут они.

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У себя в Инстаграм Асмус опубликовала анонс нового шоу «Золото Геленджика», в котором она снималась целый месяц. На фото Асмус предстала в мини-платье из металла, покрашенного под золото. Кристина уже показывала себя в этом образе, но на этот раз поделилась постановочным фото для рекламы.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

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