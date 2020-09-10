Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, что ее гложет

Как сообщает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов Кристины появился отрывок из ее интервью, которое она дала весной 2020 года до того, как заявила о разводе с Харламовым. Судя по дальнейшим комментариям актрисы, на момент интервью их отношения с Гариком уже не ладились.

На видео, которое опубликовали в Инстаграм, представлен весьма откровенный отрывок из интервью, в котором Кристина сильно открылась журналистке. Было видно, что она едва сдерживает эмоции. Кристина заговорила об умении прощать, которого, по ее словам, у нее нет. Также Асмус призналась, что прекрасно осознает свои проблемы.

«Главного не умею в жизни.. не умею прощать. Вообще. Я уходя, уходи. Я как-то иду по жизни, какой-то груз на себе тяну. И так нельзя радикально. Прям так нельзя мыслить. Нужно чуть расслабиться, но я не умею прощать», - призналась Кристина в интервью.

Ранее мы писали, что прическа, которая была у Кристины на съемках нового шоу, оказалась париком. Актриса записала видео, на котором сняла парик, ошарашив поклонников своим секретом. Стоит отметить, что на съемках шоу Кристине пришлось примерять весьма экстравагантные наряды и парики.

Напомним, что скандальная Асмус в красном парике и чулках ошеломила видом рядом с Охлобыстиным: жаркие кадры.

А еще Politeka писала, что лохматая Кристина Асмус раззадорила жаркими кадрами.

Также Politeka сообщала, что довольная Асмус устроила «потягушки» на природе в крошечных шортиках: «Ля какая сочная».