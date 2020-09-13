Популярная российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников жарким снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Асмус опубликовала анонс нового шоу «Золото Геленджика», в котором она снималась целый месяц. На фото Асмус предстала в мини-платье из металла, покрашенного под золото. Кристина уже показывала себя в этом образе, но на этот раз поделилась постановочным фото для рекламы.

«Это были сумасшедшие, но космически крутые съёмки!!! Бесконечная любовь, благодарность и нежные объятия всем!!!», - подписала пост Кристина, сообщив, что премьера шоу уже в воскресенье.

За час пост актрисы собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Здорово. Вы тут очень красивая», «клоуны и лицедеи всё жируют за нас счёт», «Всё уже где-то да было. Ничего нового», «Золотая баба золотая!», «Вы просто супер актриса в нашем синематографе!», «Крис, ты принцесса 😻 ждем!», «Здорово», - пишут пользователи сети.

Отметим, что новым снимком Кристина поделилась после жесткого срыва голоса, который у нее произошел. В сети Асмус рассказала, что потеряла голос и не знает, что с этим делать.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

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