Це було дуже несподівано

Відома російська актриса Христина Асмус здивувала витівкою під час зйомок нового фільму, закрутивши ефектне сальто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А мати у формі 🤸 🏼 ♀ ️ ️ 17 років тому кинула спорт, а ноги пам'ятають», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Асмус позує біля надувного сумо. У якийсь момент вона розганяється і починає робити одне сальто за іншим. Це виглядало дуже ефектно в кадрі.

"Слідуйте за мною, і з вами нічого не станеться", - каже вона після того, як виконала трюк.

Уточнимо, що побачене викликало бурю емоцій з боку її шанувальників.

«Кріс, ну чого сальто не крутанула, я цього чекала)) фляк без сальто, не те пальто», «Ого! Ось де таланти зариті», «офігеть, Христина», «фіга ж се, мати!», «офігеть, як круто», «таке не забувається», «ось це бомба», - пишуть вони.

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У себе в Instagram Асмус опублікувала анонс нового шоу» Золото Геленджика", в якому вона знімалася цілий місяць. На фото Асмус постала в міні-сукні з металу, пофарбованого під золото. Христина вже показувала себе в цьому образі, але цього разу поділилася постановочним фото для реклами.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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