Российская актриса Кристина Асмус не на шутку разозлила поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для этого стали новые фотографии с ее дочерью Анастасией, которые она сделала в ванной.

Соответствующую публикацию Кристина Асмус, которая сейчас разводится с комиком Гариком Харламовым, сделала в своем микроблоге Instagram.

На новых снимках из ванной наследница Асмус и Харламова позирует с надувным кругом, вместе с которым она плескается в воде.

"А у тебя какой муд по жизни?)", - подписала Кристина Асмус целую серию снимков с подросшей дочерью.

Но пользователи Instagram восприняли "в штыки" новую публикацию Кристины Асмус и отметили, что в соцсетях не место таким фотографиям. Не исключено, что после публикации новых снимков Гарик Харламов будет в ярости.

"Странные фото. Не вижу ни одного удачного кадра, если честно. Зачем такое ставить в сеть?", "Готовишь дочь сниматься в Текст 2?", "Я была лучшего мнения о Кристине. После развода вообще головой думать перестала. Была же нормальной мамой и женой", "Зачем выставлять такие фото? Это нарушение личных границ ребёнка. Она пока не может за себя защититься. Те же одноклассники увидят эти фото и будут дразнить в школе", "Теперь и дочку решила раздеть!", "Фото полуголого ребенка в ленту...", "Нехорошо как то фото такие выставлять", - написали фанаты в комментариях.

Напомним, что плачущую Кристину Асмус осрамили после слов о дочери: "Патологическая врушка".

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