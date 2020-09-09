Популярная российская актриса Кристина Асмус озадачила новым кадром со съемок

Как передает Politeka.net, видеообращение к поклонникам появилось у актрисы в Инстаграм. Асмус была одета в красивое платье. На голове у нее была роскошная прическа, а на лице яркий макияж. Кристина отметила, что очень устала на съемках, так как в Геленджике очень жарко.

В результате Кристина решила немного охладиться и сняла парик, лишившись шикарной шевелюры. Для многих поклонников это оказалось шоком, так как они думали, что прическа была сделана на настоящие волосы актрисы. Асмус же на видео осталась с хвостиком.

«Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!», - забавно подписала актриса свой пост.

За час пост артистки посмотрели почти 120 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов, а также сравнили с известной советской актрисой Людмилой Гурченко.

«Кристина😂😂😂 чувство юмора у Вас шикарное», «Ааааа, класс!!! Так их всех!», «Разноплановая актриса, просто прелесть», «Очаровательная», «Гурченко», «Устала, Кристиночка. Но держитесь молодцом! Всё пройдёт, пройдёт и это. Глаза уставшие и до безумия красивые! Скоро будет перемена. Отдохнёте», «Кристина, какая же вы прекрасная», «Так весело ко всему относитесь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Асмус сообщила о своем тяжелом состоянии, надежда только на одно: "Каждый день...".

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